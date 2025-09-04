Жители Петербурга стали чаще ездить в Южную Корею

С января по июнь 2025 года страну посетили более 110 тыс. туристов из России против 91,1 тыс. годом ранее, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на Национальную организацию туризма Кореи (НОТК). Всего за 2024 год Южную Корею посетили 200 тыс. россиян.