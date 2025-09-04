Ричмонд
В некоторых районах Крыма вода не соответствует санитарным нормам

Качество воды из скважин не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям по ряду показателей.

Источник: Комсомольская правда

В некоторых населенных пунктах Крыма вода из скважин не соответствует санитарным нормам по ряду показателей, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

По данным ведомства, нарушения выявлены в Евпатории, Красноперекопске, Саках, Джанкое и Армянске, а также в Красноперекопском, Раздольненском и Черноморском районах. Вода в этих населенных пунктах содержит больше хлоридов и сульфатов, а также отличается повышенной жесткостью и минерализацией из-за природных особенностей состава подземных источников.

В настоящее время для решения этой проблемы осуществляется строительство водопроводных очистных сооружений в Красноперекопске. Также ведется проектирование аналогичных объектов в Первомайском. Эти меры направлены на повышение качества питьевой воды.