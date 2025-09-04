В Ташкенте у водительницы арестовали Jetour за неоплату 354 штрафов

В этот раз героиней истории стала жительница Ташкента, чьи «достижения» удивили даже опытных сотрудников Бюро принудительного исполнения.
По данным ведомства, с 2024 года по настоящее время 2025 года она 354 раза нарушила ПДД на автомобиле Jetour. Общая сумма штрафов составила 258,7 млн сумов, и за всё это время гражданка ни разу не оплатила ни одного из них.
Но на этом список задолженностей не закончился. Помимо неоплаченных штрафов за нарушения на дорогах, у женщины накопились долги по налогам на сумму свыше 51 млн сумов. В итоге сотрудники Бюро начали процедуру принудительного взыскания, и автомобиль Jetour был арестован.
Теперь у должницы остаётся единственный шанс — как можно быстрее погасить все свои задолженности. В противном случае её автомобиль будет выставлен на онлайн-торги, а вырученные средства будут направлены на погашение долгов.