В Ташкенте у водительницы арестовали Jetour за неоплату 354 штрафов

Vaib.uz (Узбекистан. 4 сентября). В столице продолжают появляться всё более поразительные примеры наплевательского отношения водителей к соблюдению правил дорожного движения и к оплате штрафов.

В этот раз героиней истории стала жительница Ташкента, чьи «достижения» удивили даже опытных сотрудников Бюро принудительного исполнения.

По данным ведомства, с 2024 года по настоящее время 2025 года она 354 раза нарушила ПДД на автомобиле Jetour. Общая сумма штрафов составила 258,7 млн сумов, и за всё это время гражданка ни разу не оплатила ни одного из них.

Но на этом список задолженностей не закончился. Помимо неоплаченных штрафов за нарушения на дорогах, у женщины накопились долги по налогам на сумму свыше 51 млн сумов. В итоге сотрудники Бюро начали процедуру принудительного взыскания, и автомобиль Jetour был арестован.

Теперь у должницы остаётся единственный шанс — как можно быстрее погасить все свои задолженности. В противном случае её автомобиль будет выставлен на онлайн-торги, а вырученные средства будут направлены на погашение долгов.