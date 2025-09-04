Ричмонд
В Армянске пройдут антитеррористические учения

В Армянске проведут плановые антитеррористические учения 5 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 5 сентября, в Армянске пройдут плановые учения силовых структур по антитеррористической защищенности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Василий Телиженко.

По его словам, учения начнутся ориентировочно в 10 утра. В мероприятии примут участие силовые структуры. Планируется, что они завершатся в шесть вечера. В это время частично перекроют четыре улицы: Школьная, Гайдара, Садовая и Перекопская.

«Прошу отнестись к данному мероприятию с пониманием, не прерывать своих занятий и работ, соблюдать спокойствие и порядок!», — отметил Телиженко.

Руководитель администрации попросил донести эту информацию до своих родственников и знакомых.