День памяти жертв блокады — 2025 в Петербурге. Программа мероприятий

8 сентября 2025 года в Санкт-Петербурге традиционно почтут память жертв блокады Ленинграда, которая началась 84 года назад. Всего город пережил 872 дня голода, холода, бомбёжек и упорных боёв. Но даже в таких суровых и тяжёлых условиях жители блокадного Ленинграда продолжали жить и трудиться, упорно идя к победе. В память об их подвиге и всех, кто погиб в те страшные дни, в Петербурге проведут большое количество тематических мероприятий.
В музеях.
В первые же дни начала войны сотрудники ленинградских музеев стали готовить экспонаты и коллекции городских музеев для эвакуации вглубь страны, где они могли бы быть в большей безопасности. А все культурные ценности из дворцов и пригородов Ленинграда отправились на временное хранение в подвалы Исаакиевского собора. В память об этом и о жертвах блокады в музеях Санкт-Петербурга к 8 сентября подготовили специальные программы и акции.
В Военно-медицинском музее 6 и 7 сентября проведут экскурсии «История медицины России», где особое внимание будет уделено медицине, которая была и развивалась в осаждённом Ленинграде.
Государственный мемориальный музей А. В. Суворова подготовил экскурсию «Мужественный образ великого предка: А. В. Суворов и Великая Отечественная война», которая состоится 7 сентября и расскажет о том, почему именно георгиевская ленточка стала символом Победы и какое влияние на красную армию оказал великий русский полководец.
Санкт-Петербургский музей хлеба 7 сентября приглашает на тематическую программу, посвящённую Дню памяти жертв блокады, под названием «С мечтой о хлебе». Она поведает о жизни Ленинграда в годы блокады и о быте его жителей в те годы. Конечно, можно будет увидеть тот самый хлебный паёк, что выдавался людям. Для детей приготовлены интерактивные мероприятия, которым помогут им вжиться в образы защитников и жителей Ленинграда.
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме 8 сентября проведёт памятную акцию «Блокадный квартал». На ней сотрудники и гости музея зачитают имена погибших жителей Шереметевского квартала.
В музее «Нарвская застава» 8 сентября проведут тематическую экскурсию «Кировский район — район-фронт». Гостям расскажут о том, как в этих местах шла жизнь во время блокады, ведь линия обороны проходила всего в нескольких километрах от Нарвских Триумфальных ворот. За основу взяты дневники подростков, живших в те годы на проспекте Стачек — Саши Зуева и Лиды Шиленок.
В понедельник, 8 сентября, в Кунсткамере не будет обычного для этого дня недели выходного. Здесь, в подвале музея, пройдёт выставка «Кунсткамера в годы войны: крепость науки и обороны» и расскажет о тяжёлых буднях жителей блокадного города.
В галерее «Общество поощрения художеств» 8 сентября состоится вечер памяти жертв блокады Ленинграда «Я говорю с тобой под свист снарядов». Его особым гостем станет полковник в запасе и кандидат военных наук Михаил Тарасов. Он поведает гостям факты блокадной истории, которые мало кто знает.
Также в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи с 8 августа по 31 сентября проходит фотовыставка «Ленинградская битва. Путь к победе». Экспозиция рассказывает о том, как шло самое долгое сражение Великой Отечественной войны.
Ещё одну тематическую выставку — «Битва за Ленинград» — можно успеть посетить до 28 сентбря в Музее политической истории России. Она поведает о том, как шли боевые действия на 6 фронтах — Северном, Северо-Западном, Ленинградском, Волховском, Карельском, втором Прибалтийском, а также о героических сражения Балтийского флота и трех флотилий (Чудской, Ладожской, Онежской).
Концерты.
В первые месяцы войны композитор Дмитрий Шостакович начал работу над Седьмой симфонией, ставшей голосом сопротивления и объединения людей перед лицом опасности и в Ленинграде её знал каждый житель. Поэтому музыкальные мероприятия являются неотъемлемой частью Дня памяти жертв блокады.
Концерт на русском жестовом языке «3десь птицы не поют…», рассказывающий о войне, потерях, битвах и расставаниях под известные драматические песни, пройдёт 7 сентября в 17 часов в КДЦ «Максим».
В Музее-памятнике «Исаакиевский собор» 8 сентября в 20 часов прозвучит концерт «Час мужества Ленинграда». Перед зрителями выступит Концертный хор Санкт-Петербурга под руководством Владимира Беглецова.
Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича приглашает на концерт «Ленинградский блокнот», который пройдёт 8 сентбяря в 17 часов. На нём пианист Николай Мажара будет исполнять сочинения ленинградских композиторов, созданные в годы блокады.
Спектакли.
В библиотеке «Бронницкая» 16 часов 6 сентября зрителям представят спектакль «Мы — Ленинградцы» от Театра Драматических импровизаций. Актёры будут читать стихи Ольги Берггольц и Виктории Инбер, цитировать записи из дневников ленинградцев и радиопередачи военных лет.
Театр-фестиваль «Балтийский дом» 8 и 9 сентября в 19 часов ждёт желающих на премьеру благотворительно спектакля «Гостиница Астория». Постановка в двух актах расскажет события, которые происходили в известном здании гостиницы «Астория» в сентябре 1941 года, когда началась блокада.
В Большом театре кукол в 19 часов 8 сентября покажут спектакль «Сто двадцать пять блокадных грамм с огнем и кровью пополам». В его основу легли «Воспоминания» академика Дмитрия Лихачёва, а также произведения Ольги Бертгольц — «Ленинградская поэма» и «Февральский дневник».
В ДК имени Ленсовета в 19 часов 9 сентября можно будет увидеть оперу-поэму «Рубеж», которая расскажет о том, что происходило в Ленинграде в 1941 году, когда все молодые и здоровые мужчины ушли на фронт, а возведение укреплений и поддержка тыла легли на плечи женщин и детей.
ТЮЗ им. Брянцева в честь Дня памяти жертв блокады подготовил постановку «Красавица». Её покажут 9 сентября в 20 часов. Спектакль расскажет о том, как в блокаду из осаждённого города не смогли вывезти из зоопарка всеобщую любимицу — бегемотиху Красавицу, поэтому ей пришлось пережить сложные зимние дни без электроэнергии и тепла.
Кино.
8 сентября в нескольких кинотеатрах Петербурга пройдут бесплатные кинопоказы.
В кинотеатре «Восход» в 11 часов и в кинотеатре «Дружба» в 16 часов можно будет увидеть ленту «Блокадный дневник».
В кинотеатре «Уран» в 10:30, в кинотеатре «Фильмофонд» в 12 и в кинотеатре «Заневский» в 13 часов покажут «Жила-была девочка».
Городские акции.
По всему городу 8 сентября пройдёт традиционная акция «Чтение поминальных списков ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда». Её суть — рассказать о всех тех, кто в годы блокады погиб в Ленинграде. В своих квартирах, на службе, на улице. За 5 лет, что идёт акция, было названо 120 678 имен из примерно 850 000 числящихся в доступных списках погибших.