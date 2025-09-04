День памяти жертв блокады — 2025 в Петербурге. Программа мероприятий

В первые же дни начала войны сотрудники ленинградских музеев стали готовить экспонаты и коллекции городских музеев для эвакуации вглубь страны, где они могли бы быть в большей безопасности. А все культурные ценности из дворцов и пригородов Ленинграда отправились на временное хранение в подвалы Исаакиевского собора. В память об этом и о жертвах блокады в музеях Санкт-Петербурга к 8 сентября подготовили специальные программы и акции.