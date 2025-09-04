В Москве пройдет VII федеральный форум «Производительность 360»

VII федеральный форум «Производительность 360» состоится 6 и 7 ноября на ВДНХ в павильоне 57 «Россия — моя история». Мероприятие пройдет по федпроекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Федеральном центре компетенций.
«Производительность 360» — это ключевое мероприятие в стране по обмену опытом в сфере бережливого производства, которое за 7 лет закрепило статус авторитетной площадки по выработке конкретных решений для повышения эффективности экономики страны. В фокусе первого дня форума — ускорение структурной трансформации экономики через рост ее эффективности. Речь пойдет об изменении структуры занятости, потребления, технологического развития в ключевых отраслях.
Ядро участников дискуссии традиционно составит бизнес с выручкой от 400 млн рублей — как уже вошедшие в федеральный проект компании, так и те, которые только хотят в него вступить. Это обрабатывающие производства, транспортные и строительные предприятия, компании из сферы туризма.
«Форум “Производительность 360” за время своего существования укрепил репутацию значимого события в деловом календаре. Он стал точкой притяжения для бизнеса, экспертов и власти, площадкой, где рождаются новые идеи. Участники получат возможность обменяться лучшими практиками, познакомиться с актуальными инструментами повышения производительности труда и наладить партнерство с сильнейшими игроками рынка. Форум стал не просто дискуссионной площадкой, а настоящим мозговым центром, который формирует стратегию развития производительности труда в России», — отметил министр экономического развития Максим Решетников.
Первые результаты работы по направлениям социальной защиты, здравоохранения, образования, культуры и спорта обсудят в рамках второго дня форума. Вход на мероприятие свободный. Зарегистрироваться и ознакомиться с программой можно на официальном сайте по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.