В Москве пройдет VII федеральный форум «Производительность 360»

«Форум “Производительность 360” за время своего существования укрепил репутацию значимого события в деловом календаре. Он стал точкой притяжения для бизнеса, экспертов и власти, площадкой, где рождаются новые идеи. Участники получат возможность обменяться лучшими практиками, познакомиться с актуальными инструментами повышения производительности труда и наладить партнерство с сильнейшими игроками рынка. Форум стал не просто дискуссионной площадкой, а настоящим мозговым центром, который формирует стратегию развития производительности труда в России», — отметил министр экономического развития Максим Решетников.