Интернета нет совсем, звонки проходят с 3−4 раза: волгоградцы бегают по центру города в поисках Wi-Fi

Волгоград 4 сентября 2025 года остался без мобильного интернета. Вне зоны доступа оказываются все, кто выходит на улицу из дома или офиса в центре города. Чтобы оставаться на связи, волгоградцы забегают в кафе и другие заведения, чтобы подключиться к Wi-Fi. Дозвониться получается тоже не с первого, и даже не со второго раза.
Связаны ли перебои с началом массовых мероприятий в Волгограде или с ночной и утренней атакой БПЛА, неизвестно. Но стоит быть готовыми к тому, что со связью будет плохо до конца недели, пока в городе будут действовать повышенные меры безопасности на время проведения молодежного фестиваля и Дня города с участием большого количества людей.
