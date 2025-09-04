Интернета нет совсем, звонки проходят с 3−4 раза: волгоградцы бегают по центру города в поисках Wi-Fi

Волгоград 4 сентября 2025 года остался без мобильного интернета. Вне зоны доступа оказываются все, кто выходит на улицу из дома или офиса в центре города. Чтобы оставаться на связи, волгоградцы забегают в кафе и другие заведения, чтобы подключиться к Wi-Fi. Дозвониться получается тоже не с первого, и даже не со второго раза.