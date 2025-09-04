В Брянске отремонтируют улицу Киевскую

На участке от улицы Чкалова до Шолохова полностью обновлено асфальтобетонное покрытие. Кроме того, там появились ранее отсутствовавшие тротуары. На данном этапе продолжаются работы по ремонту теплотрассы, позже подрядчик приступит к укладке асфальта на участке от улицы Шолохова до улицы Олега Кошевого. В дальнейшем на всем протяжении обновленной дороги нанесут разметку термопластиком и установят знаки.