В Брянске отремонтируют улицу Киевскую

Улицу Киевскую в Фокинском районе Брянска приведут в порядок по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Протяженность объекта, на котором ведутся работы, составляет более 800 м, сообщили в «Управлении автомобильных дорог Брянской области».
Ремонт Киевской улицы имеет важное значение для жителей и гостей города, поскольку она обеспечивает доступ к ряду социально значимых объектов. В непосредственной близости от дороги находятся средняя общеобразовательная школа № 51, два детских сада и Брянский областной колледж искусств.
На участке от улицы Чкалова до Шолохова полностью обновлено асфальтобетонное покрытие. Кроме того, там появились ранее отсутствовавшие тротуары. На данном этапе продолжаются работы по ремонту теплотрассы, позже подрядчик приступит к укладке асфальта на участке от улицы Шолохова до улицы Олега Кошевого. В дальнейшем на всем протяжении обновленной дороги нанесут разметку термопластиком и установят знаки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.