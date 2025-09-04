Юрий Плотников возглавил Санкт-Петербургскую таможню

Господин Плотников работает в таможенных органах с 2002 года. Свой карьерный путь он начал в должности таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля Иркутского таможенного поста.
Следом он руководил составом Иркутского и Шелеховского таможенных постов Иркутской таможни, Южного таможенного поста Санкт-Петербургской таможни. Занимал должности первого замнчальника Санкт-Петербургской и Северо-Западной электронной таможни.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургские таможенники пресекли поставку в Петербург 820 кг кокаина под видом бананов.