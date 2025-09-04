Белстат сказал, сколько белорусок испытывает насилие со стороны партнера

Как подчеркнула Инна Медведева, эти показатели являются одними из самых низких в мире. К примеру, процент женщин доля которые за последний год подвергались физическому и/или сексуальному насилию со стороны партнера в Кыргызстане составил 11,9 в Казахстане — 4,9, в Армении — 4,5, в Польше — 2,6.