Белстат сказал, сколько белорусок испытывает насилие со стороны партнера

В Национальном статистическом комитете Беларуси представили отчет о по результатам обследования под названием «Взгляд на здоровье и положение женщин в семье».
Председатель Белстат Инна Медведева сообщила, как пишет БелТА, что само обследование было масштабным, сложным и продолжительным, а всего было отобрано 10,5 тысячи женщин.
По итогам интервью и опросов статистики получили следующий результат.
За последний год доля белорусских женщин, подвергшихся физическому насилию со стороны партнера, составила 0,9%, сексуальному — 0,2%, физическому и/или сексуальному — 1%, психологическому — 4,9%.
Как подчеркнула Инна Медведева, эти показатели являются одними из самых низких в мире. К примеру, процент женщин доля которые за последний год подвергались физическому и/или сексуальному насилию со стороны партнера в Кыргызстане составил 11,9 в Казахстане — 4,9, в Армении — 4,5, в Польше — 2,6.
Ранее мы писали о том, за сколько был куплен самый дорогой дом в Беларуси в августе 2025-го года (читать далее).