В Иркутске 7 сентября перекроют центр на время крестного хода

В Иркутске временно ограничат движение в центре города 7 сентября. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, с 7 утра до 13:30 будет полностью перекрыт проезд по центральным улицам: участкам Нижней Набережной, улиц Ленина, Карла Маркса и Сухэ-Батора.
Ограничения продлятся с 7 утра до 13:30. Пресс-служба администрации города Иркутска.
— Ограничения связаны с проведением традиционного крестного хода в рамках фестиваля «Сияние России». Шествие начнется от Богоявленского собора, пройдет по площади графа Сперанского и далее по указанным улицам, — говорится в сообщении администрации.
Власти просят водителей отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее продумать маршруты поездок, используя альтернативные пути объезда центральной части города. Это поможет избежать пробок.