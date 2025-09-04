В Иркутске 7 сентября перекроют центр на время крестного хода

В Иркутске временно ограничат движение в центре города 7 сентября. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, с 7 утра до 13:30 будет полностью перекрыт проезд по центральным улицам: участкам Нижней Набережной, улиц Ленина, Карла Маркса и Сухэ-Батора.