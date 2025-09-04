Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС предупреждает жителей Новосибирской области о наступлении заморозков с 5 сентября

С 5 по 7 сентября в Новосибирской области возможны заморозки до 0 .

С 5 по 7 сентября в Новосибирской области возможны заморозки до 0 .

МЧС России предупреждает жителей Новосибирской области о вероятности небольших заморозков в ночные и утренние часы с 5 по 7 сентября. Хотя температура по городу и области пока остаётся комфортной (ночами ожидается около +7…+8 °C), отдельные низменные и отдалённые территории могут ощутить кратковременное понижение до 0…-1 °C.

В пятницу, 5 сентября, днём +17 °С, ночью +6 °С. В субботу, 6 сентября днём +17 °С, ночью +7 °С. В Воскресенье, 7 сентября, днём +17 °С, ночью +7 °С.

МЧС призывает быть осторожными и внимательными.