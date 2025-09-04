МЧС предупреждает жителей Новосибирской области о наступлении заморозков с 5 сентября

С 5 по 7 сентября в Новосибирской области возможны заморозки до 0 .
МЧС России предупреждает жителей Новосибирской области о вероятности небольших заморозков в ночные и утренние часы с 5 по 7 сентября. Хотя температура по городу и области пока остаётся комфортной (ночами ожидается около +7…+8 °C), отдельные низменные и отдалённые территории могут ощутить кратковременное понижение до 0…-1 °C.
В пятницу, 5 сентября, днём +17 °С, ночью +6 °С. В субботу, 6 сентября днём +17 °С, ночью +7 °С. В Воскресенье, 7 сентября, днём +17 °С, ночью +7 °С.
МЧС призывает быть осторожными и внимательными.