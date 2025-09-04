МЧС предупреждает жителей Новосибирской области о наступлении заморозков с 5 сентября

МЧС России предупреждает жителей Новосибирской области о вероятности небольших заморозков в ночные и утренние часы с 5 по 7 сентября. Хотя температура по городу и области пока остаётся комфортной (ночами ожидается около +7…+8 °C), отдельные низменные и отдалённые территории могут ощутить кратковременное понижение до 0…-1 °C.