872 мучительных дня: в Московском районе Петербурга почтили память всех погибших в блокаду Ленинграда

Корреспондент «МК в Питере» Камилла Латыпова прибыла на торжественно-памятную церемонию возложения цветов, посвященную Дню памяти жертв блокады, и присоединилась к пришедшим на траурный процесс.
С самого утра петербуржцы отправились с цветами алых гвоздик к Парку Победы, где уже началась подготовка к мероприятию. Среди участников траурной церемонии возложения цветов были ветераны, представители Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и муниципальных образований, студенты, школьники и жители Московского района, а также глава администрации Владимир Ушаков.
В беседе с журналистами он ответил на вопрос о том, что значит сегодняшняя церемония для жителей района и для всех петербуржцев. По его словам, сегодня все, кто пришел в парк Победы, оказался в святом месте для жителей Санкт-Петербурга, которое тесно переплетается с историей Ленинграда.
«Это, конечно, блокадные дни и ротонда, вагонетка, аллея памяти, дерево памяти. Вот эти все символы, доминанты парка напоминают нам о тех нелегких днях, которые выпали на долю жителей Ленинграда, Московского района и всей страны. И, конечно, сегодня мы отдаём дань памяти тем людям, которые вырвали победу у фашистского зверя», — рассказал Владимир Николаевич.
Петербуржцы сумели сохранить свое достоинство в это непростое время, но, конечно, очень многие погибли и были захоронены здесь.
«Не секрет, что кирпичный завод и прах тех, отдавших жизни, которые покоятся в пруду, это все взывает к нам с болью, воспоминаниями о тяжелых днях нашей Родины, наших людей», — уточнил глава Московского района и заявил, что пока будет жива память об этих днях, петербуржцы будут передавать эту память подрастающему поколению.
Детям, внукам, правнукам, пускай это будет так всегда, и пока мы помним, пока мы живы, мы никому не позволим отдать ни нашу Родину, ни нашу честь, ни наше достоинство.
Все пришедшие прошли по аллее парка к Павильону Памяти. В воздухе запахло ладаном, петербуржцы приготовились слушать панихиду по усопшим, которую отслужил архимандрит Иероним, настоятель храма Всех святых в Земле Русской просиявших.
Цветы к Павильону Памяти возлагали представители муниципальных образований Московского района, представители Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, ветераны общества жителей блокадного Ленинграда Московского района, ветераны общества ветеранов войны, труда и вооруженных сил Московского района. Также цветы принесли от общественного совета Московского района Санкт-Петербурга и центра гражданского сотрудничества «Пулковский меридиан». Цветы возложили и представители муниципальных образований Московского района: «Московская застава», «Гагаринская», «Пулковский меридиан», «Новоизмайловская», «Звездная».
После все отправились к пруду, чтобы почтить память погибших и спустить венок на воду. В этом пруду также покоится прах погибших в блокаду Ленинграда петербуржцев.
Позже участники пошли возложить цветы к той самой вагонетке, на которой прах погибших перевозили после кремации. Вагонетку достали из пруда и установили в качестве памятника в 2001 году. Этот подлинный, скорбный и проникновенный памятник разместили на специальном пьедестале, чтобы каждый сквозь время мог прикоснуться к одним из самых страшных дней времен Великой Отечественной войны.
Возле вагонетки уже стоял почетный караул. С гвоздиками пришли и кадеты, и офицеры, а также 200 школьников Московского района, которые также возложили цветы к этому мемориалу печали и безутешного горя.