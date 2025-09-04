872 мучительных дня: в Московском районе Петербурга почтили память всех погибших в блокаду Ленинграда

В беседе с журналистами он ответил на вопрос о том, что значит сегодняшняя церемония для жителей района и для всех петербуржцев. По его словам, сегодня все, кто пришел в парк Победы, оказался в святом месте для жителей Санкт-Петербурга, которое тесно переплетается с историей Ленинграда.