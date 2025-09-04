Ричмонд
872 мучительных дня: в Московском районе Петербурга почтили память всех погибших в блокаду Ленинграда

Сегодня, 4 сентября, у Павильона Памяти прошло особенное событие для всех жителей Санкт-Петербурга. В Московском районе Северной столицы почтили память погибших в дни блокады Ленинграда.

Корреспондент «МК в Питере» Камилла Латыпова прибыла на торжественно-памятную церемонию возложения цветов, посвященную Дню памяти жертв блокады, и присоединилась к пришедшим на траурный процесс.

С самого утра петербуржцы отправились с цветами алых гвоздик к Парку Победы, где уже началась подготовка к мероприятию. Среди участников траурной церемонии возложения цветов были ветераны, представители Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и муниципальных образований, студенты, школьники и жители Московского района, а также глава администрации Владимир Ушаков.

В беседе с журналистами он ответил на вопрос о том, что значит сегодняшняя церемония для жителей района и для всех петербуржцев. По его словам, сегодня все, кто пришел в парк Победы, оказался в святом месте для жителей Санкт-Петербурга, которое тесно переплетается с историей Ленинграда.

«Это, конечно, блокадные дни и ротонда, вагонетка, аллея памяти, дерево памяти. Вот эти все символы, доминанты парка напоминают нам о тех нелегких днях, которые выпали на долю жителей Ленинграда, Московского района и всей страны. И, конечно, сегодня мы отдаём дань памяти тем людям, которые вырвали победу у фашистского зверя», — рассказал Владимир Николаевич.

Петербуржцы сумели сохранить свое достоинство в это непростое время, но, конечно, очень многие погибли и были захоронены здесь.

«Не секрет, что кирпичный завод и прах тех, отдавших жизни, которые покоятся в пруду, это все взывает к нам с болью, воспоминаниями о тяжелых днях нашей Родины, наших людей», — уточнил глава Московского района и заявил, что пока будет жива память об этих днях, петербуржцы будут передавать эту память подрастающему поколению.

Детям, внукам, правнукам, пускай это будет так всегда, и пока мы помним, пока мы живы, мы никому не позволим отдать ни нашу Родину, ни нашу честь, ни наше достоинство.

заключил Владимир Ушаков

Все пришедшие прошли по аллее парка к Павильону Памяти. В воздухе запахло ладаном, петербуржцы приготовились слушать панихиду по усопшим, которую отслужил архимандрит Иероним, настоятель храма Всех святых в Земле Русской просиявших.

Цветы к Павильону Памяти возлагали представители муниципальных образований Московского района, представители Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, ветераны общества жителей блокадного Ленинграда Московского района, ветераны общества ветеранов войны, труда и вооруженных сил Московского района. Также цветы принесли от общественного совета Московского района Санкт-Петербурга и центра гражданского сотрудничества «Пулковский меридиан». Цветы возложили и представители муниципальных образований Московского района: «Московская застава», «Гагаринская», «Пулковский меридиан», «Новоизмайловская», «Звездная».

После все отправились к пруду, чтобы почтить память погибших и спустить венок на воду. В этом пруду также покоится прах погибших в блокаду Ленинграда петербуржцев.

Позже участники пошли возложить цветы к той самой вагонетке, на которой прах погибших перевозили после кремации. Вагонетку достали из пруда и установили в качестве памятника в 2001 году. Этот подлинный, скорбный и проникновенный памятник разместили на специальном пьедестале, чтобы каждый сквозь время мог прикоснуться к одним из самых страшных дней времен Великой Отечественной войны.

Возле вагонетки уже стоял почетный караул. С гвоздиками пришли и кадеты, и офицеры, а также 200 школьников Московского района, которые также возложили цветы к этому мемориалу печали и безутешного горя.