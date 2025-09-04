В ИТМО создали платформу для проведения генетических исследований

Отмечается, что генетический анализ необходим, например, для диагностики наследственных заболеваний и прогнозирования их развития, планирования семьи и выявления патологий у плода, а также подбора индивидуальной терапии. При этом проведение таких исследований предполагает работу с большим массивом информации, из-за чего специалисты сталкиваются с необходимостью в ручной настройке цифровой инфраструктуры, где хранятся и обрабатываются данные, и риском их потери.