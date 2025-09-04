Ричмонд
В Омске построят океанариум рядом с торговым центром «Континент»

Новые публичные пространства появятся в Кировском округе.

Завтра, 5 сентября, в Омске начнутся общественные обсуждения проекта планировки территории на Левом берегу. Там собираются возвести несколько новых объектов. Главным из них станет двухэтажный океанариум.

Строительство предусмотрено в районе улиц Конева, Волгоградской и 70 лет Октября, рядом с ТЦ «Континент» и остановкой «11-й мкрн». Здание делового управления овальной формы расположат рядом с будущим океанариумом. В настоящее время на этом месте находится гаражный кооператив «Полет-62».

Проект разработало ООО «ГЮЦН “Эталон”, а заказчиком выступил указанный выше торговый центр. В планах градоустроителей также — создание площади перед “Континентом”.

