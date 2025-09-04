В Омске построят океанариум рядом с торговым центром «Континент»

Строительство предусмотрено в районе улиц Конева, Волгоградской и 70 лет Октября, рядом с ТЦ «Континент» и остановкой «11-й мкрн». Здание делового управления овальной формы расположат рядом с будущим океанариумом. В настоящее время на этом месте находится гаражный кооператив «Полет-62».