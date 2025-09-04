Нижегородцев предупредили о повышенной активности клещей в начале осени

Об этом на пресс-конференции в НОИЦ сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова, передает корреспондент НИА «Нижний Новгород».
По ее словам, осенние клещи столь же опасны, как и весенние, особенно в лесных районах, где наблюдается эпидемиологическая напряжённость. Второй сезон связан как с размножением кровососов, так и активными походами за грибами. Люди чаще посещают леса, где и сталкиваются с клещами. Садыкова напомнила, что необходимо использовать репелленты, носить плотную закрытую одежду и проводить тщательные осмотры после прогулок, в том числе животных, а также вещей, принесенных после прогулки. По ее словам, в северных районах области клещи чаще нападают на людей.
«Эти территории относятся к эндемичным, там надо было более осторожными и обязательно сдавать клеща на исследование, делать профилактику иммуноглобулина, если клещ всё же присосался. Его надо ввести в течение трех дней после укуса», — добавила специалист.
Ранее сообщалось, что с марта в Нижегородской области клещи покусали более 8 тысяч человек.