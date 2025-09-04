Ричмонд
Пять километров улицы Бабушкина обновили в Петербурге

В Невском районе заменили асфальт на одной из магистралей.

Источник: Смольный

Сегодня стало известно, что в Невском районе Петербурга обновили пять километров улицы Бабушкина. Дорожники поэтапно заменили асфальт на всей магистрали — от Большого Смоленского проспекта до проспекта Обуховской обороны. Они уложили двухслойное покрытие на площади более 116 тысяч «квадратов» и отремонтировали свыше 45 тысяч «квадратов» тротуаров. Кроме того, там нанесли новую разметку и привели в порядок нарушенное благоустройство. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

— Улица Бабушкина — один из значимых и крупных объектов дорожного ремонта 2025 года. Магистраль обеспечивает доступ к станциям метро «Елизаровская» и «Ломоносовская», к паркам имени Бабушкина и «Куракина Дача», а также к нескольким школам и детским садикам, — напомнил губернатор Александр Беглов.

Градоначальник добавил, что всего до конца года в Петербурге обновят более 2,3 миллиона квадратных метров дорог. К слову, в Невском районе полотно модернизировали, например, на Российском проспекте, Рабфаковской улице.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что второй этап ремонтных работ на Невском проспекте запланировали на 2026 год.

