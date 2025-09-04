Пять километров улицы Бабушкина обновили в Петербурге

Сегодня стало известно, что в Невском районе Петербурга обновили пять километров улицы Бабушкина. Дорожники поэтапно заменили асфальт на всей магистрали — от Большого Смоленского проспекта до проспекта Обуховской обороны. Они уложили двухслойное покрытие на площади более 116 тысяч «квадратов» и отремонтировали свыше 45 тысяч «квадратов» тротуаров. Кроме того, там нанесли новую разметку и привели в порядок нарушенное благоустройство. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.