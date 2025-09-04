В Новосибирске на тротуарах появились надписи для безопасности пешеходов

Как пояснили в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, разметка выполнена из световозвращающих материалов, поэтому её хорошо видно и в тёмное время суток. Основная цель инициативы — повысить внимательность пешеходов, особенно детей и молодежи, которые часто отвлекаются на телефоны и наушники.