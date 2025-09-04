В Новосибирске на тротуарах появились надписи для безопасности пешеходов

Вблизи пешеходных переходов Новосибирска нанесли яркие надписи с напоминаниями о правилах поведения на дороге. Проект направлен на снижение аварийности и формирование у горожан внимательности при переходе.
На тротуарах Новосибирска начали появляться предупреждающие надписи: «Сойди с велосипеда и самоката», «Снимите наушники», «Посмотрите по сторонам» и другие. Новая разметка нанесена сотрудниками МБУ «Городской центр организации дорожного движения» вблизи пешеходных переходов, сообщает телеграм-канал Мэрии Новосибирска.
Как пояснили в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, разметка выполнена из световозвращающих материалов, поэтому её хорошо видно и в тёмное время суток. Основная цель инициативы — повысить внимательность пешеходов, особенно детей и молодежи, которые часто отвлекаются на телефоны и наушники.
«Такие визуальные сигналы должны напоминать о необходимости сосредоточиться перед выходом на проезжую часть и тем самым сократить число ДТП», — отметили в ведомстве.
Если практика окажется эффективной и количество инцидентов снизится, аналогичные надписи появятся и на других участках города.