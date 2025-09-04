Ричмонд
28-летняя жительница Молдовы родила мальчика в машине скорой помощи: Это ее седьмой ребенок!

На свет появился здоровый мальчик весом 3400 граммов.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Яловен родила седьмого ребёнка в машине скорой помощи.

Врачи «скорой» помогли малышу появиться на свет по дороге в роддом.

Неотложку вызвали для жительницы села Пухой. У 28-летней женщины на 37−38 неделе беременности начался родовой процесс.

До больницы роженица не доехала: стремительные роды прошли в машине скорой помощи. На свет появился здоровый мальчик весом 3400 г.

Мать и новорождённого впоследствии благополучно доставили в больницу для дальнейших обследований.

