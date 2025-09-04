Ричмонд
В Иркутске продают право на застройку в Куйбышевском районе

Стартовая цена права на заключение договора — 23,9 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске стартуют торги на масштабную застройку в Куйбышевском районе. Инвесторы могут приобрести право на комплексное развитие территории площадью 126,5 тыс. кв. метров в границах пяти улиц: Зимняя, Сарафановская, Тулунская, Баррикад и Напольная. Информация об этом появилась на портале ГИС Торги.

Проект реализуется по постановлению городской администрации от 8 августа 2025 года. Общий объем инвестиций в развитие территории должен составить не менее 27,6 млрд рублей. Стартовая цена права на заключение договора — 23,9 млн рублей.

Победитель торгов должен будет завершить все работы до 31 декабря 2033 года. Застройщику предстоит создать современную жилую инфраструктуру с учетом всех градостроительных требований.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске почтили память медиков, которые погибли при борьбе с коронавирусом.