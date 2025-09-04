В Иркутске продают право на застройку в Куйбышевском районе

В Иркутске стартуют торги на масштабную застройку в Куйбышевском районе. Инвесторы могут приобрести право на комплексное развитие территории площадью 126,5 тыс. кв. метров в границах пяти улиц: Зимняя, Сарафановская, Тулунская, Баррикад и Напольная. Информация об этом появилась на портале ГИС Торги.