В Иркутске продают право на застройку в Куйбышевском районе

В Иркутске стартуют торги на масштабную застройку в Куйбышевском районе. Инвесторы могут приобрести право на комплексное развитие территории площадью 126,5 тыс. кв. метров в границах пяти улиц: Зимняя, Сарафановская, Тулунская, Баррикад и Напольная. Информация об этом появилась на портале ГИС Торги.
Проект реализуется по постановлению городской администрации от 8 августа 2025 года. Общий объем инвестиций в развитие территории должен составить не менее 27,6 млрд рублей. Стартовая цена права на заключение договора — 23,9 млн рублей.
Победитель торгов должен будет завершить все работы до 31 декабря 2033 года. Застройщику предстоит создать современную жилую инфраструктуру с учетом всех градостроительных требований.
