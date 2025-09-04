В Красноярске подорожал проезд в электротранспорте

Новые тарифы будут действовать до 31 декабря 2026 года, после чего с 2027 года планируется ежегодная индексация на уровень инфляции. Напомним, что предыдущий рост цен на проезд в Красноярске произошел 1 июля 2024 года: в автобусах с 36 до 44 рублей, а в электротранспорте с 32 до 40 рублей.