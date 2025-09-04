В Красноярске подорожал проезд в электротранспорте

С 4 сентября стоимость проезда в троллейбусах, трамваях и электробусах Красноярска увеличилась до 46 рублей.
Первоначально планировалось, что тарифы на электротранспорт вырастут вместе с ценами на проезд в автобусах с 1 сентября, однако стоимость билета на троллейбусы оставалась на уровне 40 рублей, в то время как проезд в автобусах уже подорожал до 48 рублей. В мэрии пояснили задержку отсутствием подготовленного распоряжения.
3 сентября исполняющий обязанности мэра Алексей Шувалов подписал постановление о введении нового тарифа для электротранспорта, и уже на следующий день красноярцы столкнулись с новыми ценами.
По информации министерства тарифной политики, повышение стоимости проезда связано с общей инфляцией, ростом цен на топливо и электричество, а также необходимостью повышения заработной платы водителей и кондукторов.
Новые тарифы будут действовать до 31 декабря 2026 года, после чего с 2027 года планируется ежегодная индексация на уровень инфляции. Напомним, что предыдущий рост цен на проезд в Красноярске произошел 1 июля 2024 года: в автобусах с 36 до 44 рублей, а в электротранспорте с 32 до 40 рублей.