В Курортном районе Петербурга сносят незаконный банкетный зал на 2000 кв. метров

Эта площадка занимала территорию примерно 2000 квадратных метров и состояла из большого павильона с помещениями зала, кухни и склада, деревянной террасы со сценой, дополнительных построек и разного другого имущества.
В пресс-службе Комитета отметили, что площадка работала даже после истечения срока действия договора аренды, несмотря на неоднократные предупреждения. Поскольку владелец игнорировал предписания добровольно освободить землю, Комитет по контролю исполнения принял решение начать процедуру принудительного сноса.
В настоящее время активно демонтируются все незаконные постройки. Освобожденная земля присоединится к удобному пляжному пространству, предназначенному для свободного пользования жителями и гостями поселка Ушково. Отдыхающие получат дополнительную благоустроенную зону у берегов Финского залива, свободную от самозастроек и нелегальных торговых точек.
После завершения процедуры демонтажа бывший владелец недвижимости должен будет оплатить сумму на затраченные расходы через суд.