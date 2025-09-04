В Курортном районе Петербурга сносят незаконный банкетный зал на 2000 кв. метров

В настоящее время активно демонтируются все незаконные постройки. Освобожденная земля присоединится к удобному пляжному пространству, предназначенному для свободного пользования жителями и гостями поселка Ушково. Отдыхающие получат дополнительную благоустроенную зону у берегов Финского залива, свободную от самозастроек и нелегальных торговых точек.