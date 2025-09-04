В Прикамье по требованию прокуратуры ликвидирована несанкционированная свалка

Соликамская городская прокуратура Пермского края провела по обращению юридического лица проверку исполнения требований законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления, законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
Установлено, что на муниципальном земельном участке велось складирование твердых коммунальных отходов, строительного мусора, порубочных остатков.
По результатам проверочных мероприятий надзорный орган внес главе муниципального округа представление, по результатам рассмотрения которого несанкционированная свалка ликвидирована.