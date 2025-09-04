Какие изменения ждут белорусов в уплате за коммуналку

«Если жилое помещение находится в долевой собственности, лицевые счета разделяются в любом случае на основании документов, подтверждающих право собственности. Однако раньше, если в этом жилом помещении проживал не только собственники долей, но и другие граждане, то для того, чтобы разделить лицевые счета, необходимо было согласие всех совершеннолетних членов семьи собственника одной из долей. А с 1 октября 2025 года этот процесс упрощается. Теперь для того, чтобы разделить лицевые счета, отнести конкретных граждан в лицевой счет одного из собственников доли, необходимо будет согласие только собственника доли и человека, сведения о котором относятся в тот или иной лицевой счет. Следовательно, исключается необходимость получения согласия всех совершеннолетних членов семьи этого гражданина, проживающего совместно с ним. Будут исключены те спорные, проблемные ситуации, с которыми могли сталкиваться граждане на практике», — обозначила представитель МЖКХ.