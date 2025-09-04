Какие изменения ждут белорусов в уплате за коммуналку

Об основных нововведениях рассказала на пресс-конференции заместитель начальника управления экономики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Анастасия Малиновская.
Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и о порядке перерасчета действуют и сегодня. Новое постановление излагает их в обновленной редакции с определенными изменениями и дополнениями.
Постановление подготовлено с учетом анализа многолетней практики применения расчетов за ЖКУ и с учетом обращений от населения, организаций и государственных органов. Документ направлен на устранение неясностей, пробелов, неточностей. Нормы в нем изложены более лаконично, понятно и доступно.
Как будут начислять плату за ЖКУ не занятым в экономике
Именно этой категории граждан коснулись самые существенные изменения. «Сегодня и до 1 октября 2025 года начисление платы в отношении таких жилых помещений зависит от того, зарегистрированы ли такие граждане в принадлежащих им квартирах, и осуществляется пропорционально количеству проживающих граждан. Например, квартира площадью 60 кв.м принадлежит гражданину, не занятому в экономике, и он в этой квартире зарегистрирован по месту жительства. И вместе с ним проживают еще два гражданина. Соответственно, например, услуга теплоснабжения начисляется пропорционально количеству проживающих, то есть 60 кв.м делим на троих, получается, в отношении 20 кв.м применяются повышенные тарифы. Соответственно остальные 40 кв.м — по субсидируемым тарифам», — рассказала о текущих нормах Анастасия Малиновская.
Порядок расчета платы за ЖКУ для не занятых в экономике граждан изменится с 1 октября.
С 1 октября 2025 года эту категорию граждан ждут изменения. «В случае если гражданин попал в список не занятых в экономике и он является собственником квартир (причем вне зависимости от их количества — одна, две или более), в отношении всех квартир и в отношении всего объема потребляемых услуг (теплоснабжение, горячее водоснабжение, подогрев воды и газоснабжение) будут применены экономически обоснованные тарифы», — проинформировала представитель МЖКХ.
Льготы и перерасчет ЖКУ
Ряд изменений касается административных процедур для получения льгот, перерасчетов некоторых ЖКУ и освобождения от оплаты технического обслуживания лифта и электроэнергии на работу лифта. «Сегодня за осуществлением этих админпроцедур может обращаться непосредственно тот гражданин, который претендует на льготы либо выезжал из постоянного места жительства и претендует на перерасчет платы. С 1 октября 2025 года за оформлением этих льгот и перерасчетов может обращаться в том числе и собственник, наниматель жилья, то есть тот, кто непосредственно обязан вносить плату за жилищно-коммунальные услуги, с теми документами, которые сегодня предусмотрены законодательством», — отметила Анастасия Малиновская.
Также увеличен срок обращения за перерасчетом платы за некоторые коммунальные услуги. Сегодня он составляет семь дней. То есть в течение семи дней после возвращения к постоянному месту жительства гражданин с соответствующими подтверждающими документами должен был обратиться в начисляющую организацию. А с вступлением в силу нового постановления такой срок увеличен до 30 дней.
«Это сделано для того, чтобы упростить порядок выполнения админпроцедуры и чтобы в комфортных условиях гражданин мог обратиться в начисляющую организацию», — пояснила представитель МЖКХ.
В интересах потребителей, чтобы снять с них ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязанностей исполнителями услуг, претерпели изменения периоды, в рамках которых осуществляется расчет или перерасчет платы.
Уточнен порядок начисления пени за несвоевременное внесение платы за услуги. Постановлением расширен перечень платежей в период открытого наследственного дела, по которым не начисляется пеня, услугой по управлению общим имуществом совместного домовладения и возмещаемыми расходами на электроэнергию.
Получение извещений
Меняется также порядок предоставления извещений о размере платы за жилищно-коммунальные услуги. «Сегодня предусмотрена возможность предоставления извещений как на бумажном носителе, так и в электронном виде. В том числе можно получить извещение двумя способами. А с 1 октября 2025 года такие извещения могут быть получены только одним из способов», — уточнила Анастасия Малиновская. Если выбрали электронные уведомления, бумажные приходить не будут.
Разделение лицевых счетов
Законодателями предусмотрено упрощение процедуры.
«Если жилое помещение находится в долевой собственности, лицевые счета разделяются в любом случае на основании документов, подтверждающих право собственности. Однако раньше, если в этом жилом помещении проживал не только собственники долей, но и другие граждане, то для того, чтобы разделить лицевые счета, необходимо было согласие всех совершеннолетних членов семьи собственника одной из долей. А с 1 октября 2025 года этот процесс упрощается. Теперь для того, чтобы разделить лицевые счета, отнести конкретных граждан в лицевой счет одного из собственников доли, необходимо будет согласие только собственника доли и человека, сведения о котором относятся в тот или иной лицевой счет. Следовательно, исключается необходимость получения согласия всех совершеннолетних членов семьи этого гражданина, проживающего совместно с ним. Будут исключены те спорные, проблемные ситуации, с которыми могли сталкиваться граждане на практике», — обозначила представитель МЖКХ.
Порядок расчетов отдельных ЖКУ
В отношении водоснабжения и водоотведения определен порядок расчетов за потребление воды из водоразборной колонки. «То есть это дворовые и уличные колонки. Раньше этот порядок не был прямо прописан в положении. Применялись расчеты по аналогии с жилыми помещениями. Теперь появится прямой порядок», — рассказала Анастасия Малиновская.
В отношении услуги теплоснабжения уточнен порядок расчетов за потребленную тепловую энергию на цели отопления и горячего водоснабжения (подогрев воды) в отношении одноквартирных и блокированных жилых домов, а также нежилых помещений в многоквартирном жилом доме. Раньше такой порядок тоже не был прямо изложен.
Отдельные изменения коснулись услуги санитарного содержания вспомогательных помещений. Уточнен порядок начисления платы в отношении жилых и (или) нежилых помещений, которые имеют вход непосредственно с придомовой территории (при отсутствии входа из вспомогательных помещений).
Некоторые нормы скорректированы в части возмещения расходов на электроэнергию на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, включая лифты. Так, уточнен порядок возмещения расходов в случае безучетного потребления электроэнергии.
Изменения в подходах по начислению и перерасчету платы за ЖКУ вступят в силу с 1 октября 2025 года.
Валерия ГАВРИЛОВА.