Какие изменения ждут белорусов в уплате за коммуналку

Правительство приняло постановление № 465 от 27 августа 2025 года о расчетах в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Документ касается целого ряда тем — платы за ЖКУ для не занятых в экономике, разделения лицевых счетов, оформления льгот и перерасчета платы, получения извещений.

Источник: РИА "Новости"

Об основных нововведениях рассказала на пресс-конференции заместитель начальника управления экономики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Анастасия Малиновская.

Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и о порядке перерасчета действуют и сегодня. Новое постановление излагает их в обновленной редакции с определенными изменениями и дополнениями.

Постановление подготовлено с учетом анализа многолетней практики применения расчетов за ЖКУ и с учетом обращений от населения, организаций и государственных органов. Документ направлен на устранение неясностей, пробелов, неточностей. Нормы в нем изложены более лаконично, понятно и доступно.

отметила представитель МЖКХ

Как будут начислять плату за ЖКУ не занятым в экономике

Именно этой категории граждан коснулись самые существенные изменения. «Сегодня и до 1 октября 2025 года начисление платы в отношении таких жилых помещений зависит от того, зарегистрированы ли такие граждане в принадлежащих им квартирах, и осуществляется пропорционально количеству проживающих граждан. Например, квартира площадью 60 кв.м принадлежит гражданину, не занятому в экономике, и он в этой квартире зарегистрирован по месту жительства. И вместе с ним проживают еще два гражданина. Соответственно, например, услуга теплоснабжения начисляется пропорционально количеству проживающих, то есть 60 кв.м делим на троих, получается, в отношении 20 кв.м применяются повышенные тарифы. Соответственно остальные 40 кв.м — по субсидируемым тарифам», — рассказала о текущих нормах Анастасия Малиновская.

Порядок расчета платы за ЖКУ для не занятых в экономике граждан изменится с 1 октября.

С 1 октября 2025 года эту категорию граждан ждут изменения. «В случае если гражданин попал в список не занятых в экономике и он является собственником квартир (причем вне зависимости от их количества — одна, две или более), в отношении всех квартир и в отношении всего объема потребляемых услуг (теплоснабжение, горячее водоснабжение, подогрев воды и газоснабжение) будут применены экономически обоснованные тарифы», — проинформировала представитель МЖКХ.

Льготы и перерасчет ЖКУ

Ряд изменений касается административных процедур для получения льгот, перерасчетов некоторых ЖКУ и освобождения от оплаты технического обслуживания лифта и электроэнергии на работу лифта. «Сегодня за осуществлением этих админпроцедур может обращаться непосредственно тот гражданин, который претендует на льготы либо выезжал из постоянного места жительства и претендует на перерасчет платы. С 1 октября 2025 года за оформлением этих льгот и перерасчетов может обращаться в том числе и собственник, наниматель жилья, то есть тот, кто непосредственно обязан вносить плату за жилищно-коммунальные услуги, с теми документами, которые сегодня предусмотрены законодательством», — отметила Анастасия Малиновская.

Также увеличен срок обращения за перерасчетом платы за некоторые коммунальные услуги. Сегодня он составляет семь дней. То есть в течение семи дней после возвращения к постоянному месту жительства гражданин с соответствующими подтверждающими документами должен был обратиться в начисляющую организацию. А с вступлением в силу нового постановления такой срок увеличен до 30 дней.

«Это сделано для того, чтобы упростить порядок выполнения админпроцедуры и чтобы в комфортных условиях гражданин мог обратиться в начисляющую организацию», — пояснила представитель МЖКХ.

В интересах потребителей, чтобы снять с них ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязанностей исполнителями услуг, претерпели изменения периоды, в рамках которых осуществляется расчет или перерасчет платы.

В случае несвоевременного предоставления исполнителями необходимых сведений — не более трех месяцев при доборе платы, не более трех лет при возврате платы. В случае безучетного потребления услуг, выявленного исполнителем, — максимальный период перерасчета уменьшается с трех лет до одного года, если иное не предусмотрено законодательством.

Уточнен порядок начисления пени за несвоевременное внесение платы за услуги. Постановлением расширен перечень платежей в период открытого наследственного дела, по которым не начисляется пеня, услугой по управлению общим имуществом совместного домовладения и возмещаемыми расходами на электроэнергию.

Получение извещений

Меняется также порядок предоставления извещений о размере платы за жилищно-коммунальные услуги. «Сегодня предусмотрена возможность предоставления извещений как на бумажном носителе, так и в электронном виде. В том числе можно получить извещение двумя способами. А с 1 октября 2025 года такие извещения могут быть получены только одним из способов», — уточнила Анастасия Малиновская. Если выбрали электронные уведомления, бумажные приходить не будут.

Разделение лицевых счетов

Законодателями предусмотрено упрощение процедуры.

«Если жилое помещение находится в долевой собственности, лицевые счета разделяются в любом случае на основании документов, подтверждающих право собственности. Однако раньше, если в этом жилом помещении проживал не только собственники долей, но и другие граждане, то для того, чтобы разделить лицевые счета, необходимо было согласие всех совершеннолетних членов семьи собственника одной из долей. А с 1 октября 2025 года этот процесс упрощается. Теперь для того, чтобы разделить лицевые счета, отнести конкретных граждан в лицевой счет одного из собственников доли, необходимо будет согласие только собственника доли и человека, сведения о котором относятся в тот или иной лицевой счет. Следовательно, исключается необходимость получения согласия всех совершеннолетних членов семьи этого гражданина, проживающего совместно с ним. Будут исключены те спорные, проблемные ситуации, с которыми могли сталкиваться граждане на практике», — обозначила представитель МЖКХ.

Порядок расчетов отдельных ЖКУ

В отношении водоснабжения и водоотведения определен порядок расчетов за потребление воды из водоразборной колонки. «То есть это дворовые и уличные колонки. Раньше этот порядок не был прямо прописан в положении. Применялись расчеты по аналогии с жилыми помещениями. Теперь появится прямой порядок», — рассказала Анастасия Малиновская.

В отношении услуги теплоснабжения уточнен порядок расчетов за потребленную тепловую энергию на цели отопления и горячего водоснабжения (подогрев воды) в отношении одноквартирных и блокированных жилых домов, а также нежилых помещений в многоквартирном жилом доме. Раньше такой порядок тоже не был прямо изложен.

Что касается услуги технического обслуживания лифта, уточнен порядок определения доли граждан, которые по состоянию здоровья не пользуются лифтом, в пределах которой не начисляется плата, включая период ее неначисления. Также уточнен перечень конструктивных особенностей многоквартирных жилых домов, влияющих на порядок расчетов.

Отдельные изменения коснулись услуги санитарного содержания вспомогательных помещений. Уточнен порядок начисления платы в отношении жилых и (или) нежилых помещений, которые имеют вход непосредственно с придомовой территории (при отсутствии входа из вспомогательных помещений).

Некоторые нормы скорректированы в части возмещения расходов на электроэнергию на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, включая лифты. Так, уточнен порядок возмещения расходов в случае безучетного потребления электроэнергии.

Изменения в подходах по начислению и перерасчету платы за ЖКУ вступят в силу с 1 октября 2025 года.

Валерия ГАВРИЛОВА.