В Омске борются со стихийной свалкой в центре города

Стихийная свалка разрастается в проулке на улице Партизанской, несмотря на то, что в 2024 году местные юридические лица построили контейнерную площадку закрытого типа и заключили договор с регоператором «Магнит». Однако регулярный вывоз мусора ситуацию не спас.
Генеральный директор компании «Магнит» Карен Егоян рассказал, что ряд юридических лиц не имеет договоров на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). В ходе рейда были зафиксированы таблички с ИНН, проверены данные в базе и выявлен ряд организаций без договоров. Список направлен в надзорные органы.
Среди организаций, не заключивших договоры на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором, оказались бар «the Дым», магазин «Продукты», магазины Step Fashion, New Balance, Bootwood, Paradise, офис продаж квартир «Зеленая Река».
Карен Егоян отметил, что на сегодняшний день порядка 60% юридических лиц, ведущих коммерческую деятельность на территории региона, имеют договор с регоператором. Остальные пользуются услугами «серых» — незаконных возчиков.
Первый заместитель главы Центрального округа Федор Аксенов сообщил, что в соответствии с полномочиями направлены письма в Министерство природных ресурсов и экологии Омской области, Роспотребнадзор и Департамент контроля для принятия мер.
Директор департамента контроля мэрии Омска Марк Рогозин заявил, что в рамках полномочий будут приняты меры административного воздействия на собственника контейнерной площадки. В соответствии с правилами благоустройства будет выдано предписание.
В «Магните» отметили, что опыт по привлечению юридических лиц к ответственности и заключению договоров на регулярный вывоз мусора есть. Также есть «черный список» нарушителей, который ежемесячно публикуется на сайте регионального оператора. Работа по борьбе с юридическими лицами, уклоняющимися от заключения договора на вывоз мусора, будет продолжена.