В Омске борются со стихийной свалкой в центре города

В «Магните» отметили, что опыт по привлечению юридических лиц к ответственности и заключению договоров на регулярный вывоз мусора есть. Также есть «черный список» нарушителей, который ежемесячно публикуется на сайте регионального оператора. Работа по борьбе с юридическими лицами, уклоняющимися от заключения договора на вывоз мусора, будет продолжена.