Новая гостиница на 120 номеров появится в центре Нижнего Новгорода

Восьмиэтажное здание возведут на улице Пискунова.

Источник: Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

Министерство строительства Нижегородской области выдало разрешение на строительство восьмиэтажной гостиницы в историческом центре Нижнего Новгорода. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте ведомства.

Строительство будет вестись на улице Пискунова, вблизи дома № 18. Компания АО «Эстейт Инвест» планирует возвести здание общей площадью 11,8 тыс. квадратных метров с 120 номерами и подземной парковкой.

В рамках проекта предусмотрено благоустройство прилегающей территории с высадкой деревьев и кустарников, созданием пешеходных дорожек и установкой современных арт-объектов.

Реализация проекта займет три года, ввод объекта в эксплуатацию планируется до 2028 года. Инвестор получил положительное решение на строительство еще 18 июля.