Необычный выброс плазмы в виде луча произошел на Солнце

«Необычный выброс массы был зарегистрирован сегодня в северном полушарии Солнца. Плазма была выброшена не в форме магнитной петли, как это обычно наблюдается, а в виде прямого луча (джета), направленного под острым углом к солнечной поверхности», — уточняется в сообщении.