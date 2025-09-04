Собянин объявил о завершении комплексной реконструкции стадиона «Металлург»

«Просьба — быстрее вводить все это в эксплуатацию, чтобы студенты уже приходили и занимались. И не надо забывать, что здесь большое количество жителей вокруг, для которых это такой домашний стадион. Пожалуйста, сделайте так, чтобы они тоже всем этим пользовались», — сказал Собянин в ходе осмотра объекта вместе с ректором МГТУ имени Баумана Михаилом Гординым.