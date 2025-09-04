Собянин объявил о завершении комплексной реконструкции стадиона «Металлург»

«По поручению президента России, при активной поддержке председателя правительства РФ заброшенная территория старого стадиона была передана Бауманке. И город решил сделать подарок: на месте депрессивной территории было создано такое современное спортивное ядро, включая футбольное поле, административно-бытовой спортивный комплекс, ФОК, детские спортивные площадки. Так что это хороший подарок к началу учебного года Бауманке», — сказал Собянин.
Мэр добавил, что необходимо ускорить введение всех объектов стадиона в эксплуатацию, и отметил, что доступ к инфраструктуре «Металлурга» должны иметь все желающие горожане.
«Просьба — быстрее вводить все это в эксплуатацию, чтобы студенты уже приходили и занимались. И не надо забывать, что здесь большое количество жителей вокруг, для которых это такой домашний стадион. Пожалуйста, сделайте так, чтобы они тоже всем этим пользовались», — сказал Собянин в ходе осмотра объекта вместе с ректором МГТУ имени Баумана Михаилом Гординым.
В свою очередь, Гордин выразил благодарность городу за помощь. «Огромное спасибо городу, вам, Сергей Семенович, лично, потому что это прекрасный стадион, который позволит нашим ребятам заниматься спортом, физкультурой и развиваться, воспитываться во всех необходимых качествах, которые необходимы инженерам», — заявил ректор.
Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, комплексная реконструкция стадиона «Металлург» на Семеновской набережной реки Яузы в Басманном районе проходила в 2024—2025 годы и стала частью масштабного проекта по комплексному развитию территории МГТУ имени Баумана.
В ходе работ на месте старого футбольного поля была создана универсальная игровая арена с искусственной травой и подогревом. Играть на ней можно не только в футбол, но и в регби. На месте старой трибуны возвели современный административно-бытовой комплекс с трибуной. Старую хоккейную коробку превратили в научную игровую площадку для детей.
На территории стадиона впервые была обустроена центральная площадь — место для прогулок, встреч и проведения массовых мероприятий. Рядом с центральной площадью организованы спортивные площадки с навесами, предназначенные для индивидуальных и групповых тренировок. Предусмотрена и зона с уличными тренажерами и воркаут-комплексами, обустроены площадки для игры в большой теннис и пляжный волейбол, а также универсальная — для баскетбола и волейбола.
На месте устаревших манежей построен крытый двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс.
В настоящее время для игры в футбол в Москве имеется 1 тыс. 425 спортивных зон, включая 138 полноразмерных полей во дворах, на территориях школ, вузов и спортивных учреждений, в парках и на природных территориях. Футболом в Москве, по оценкам экспертов, регулярно занимаются 374 тыс. человек.