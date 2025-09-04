Клиенты «Т Плюс» могут погасить долги с акцией «Плати — не ПЕНЯй!»

«Акцию “Плати — не ПЕНЯй!” мы проводим в преддверии начала отопительного сезона для того, чтобы помочь нашим клиентам избавиться от долгов за тепло и горячую воду. Возможно, что кто-то был в отъезде и не мог внести платёж, у кого-то задолженность возникла по иным причинам. Для того чтобы с наступлением холодов долги не начали расти в ускоренном темпе, мы рекомендуем сразу после получения квитанции оплатить её, включая ранее сформированную задолженность, а мы спишем накопившиеся пени. Встречайте осень без долгов и пеней!» — призывает Мария Козлова, директор Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».