Клиенты «Т Плюс» могут погасить долги с акцией «Плати — не ПЕНЯй!»

Клиенты ПАО «Т Плюс» в Перми, Березниках, Чайковском, Лысьве и Краснокамске смогут избавиться от пени*, если оплатят тепло и горячую воду за август и погасят задолженность**, указанную в квитанции. Оплатить счёт и погасить долги необходимо до 30 сентября 2025 года.
Платёжные документы за август будут доставлены в первой декаде сентября в почтовые ящики, а также на электронные адреса клиентов, выбравших соответствующий способ.
Для оплаты можно использовать любой из доступных способов: онлайн — с помощью QR-кода на квитанции, по реквизитам через банковское приложение, в банкомате и на сайте расчётно-кассового центра. Все доступные варианты оплаты указаны на сайте Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».
«Акцию “Плати — не ПЕНЯй!” мы проводим в преддверии начала отопительного сезона для того, чтобы помочь нашим клиентам избавиться от долгов за тепло и горячую воду. Возможно, что кто-то был в отъезде и не мог внести платёж, у кого-то задолженность возникла по иным причинам. Для того чтобы с наступлением холодов долги не начали расти в ускоренном темпе, мы рекомендуем сразу после получения квитанции оплатить её, включая ранее сформированную задолженность, а мы спишем накопившиеся пени. Встречайте осень без долгов и пеней!» — призывает Мария Козлова, директор Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».
* Не распространяется на пени, взысканные по решению суда.
** Включая услуги отопления и горячего водоснабжения, а также плату за установку общедомового прибора учета, госпошлину и пени по уже полученным решениям суда, а также находящимся на рассмотрении в суде.
Информация носит справочный характер. Акция проводится в целях стимулирования клиентов на исполнение имеющихся договорных обязательств и не направлена на продвижение товаров и (или) услуг на рынке. Не является рекламой.