Движение транспорта ограничат в Колпинском районе с 6 сентября

С 6 сентября по 15 октября в Колпинском районе Петербурга ограничат движение транспорта. Там запланировали работы по прокладке водопровода. Водителям рекомендовали заранее продумать свой маршрут. О подробностях сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).
— Дорогу перекроют по Павловской улице в Колпино от улицы Танкистов до улицы Губина. Объехать недоступный участок можно будет по проспекту Ленина, улицам Танкистов и Губина, — уточнили в ГАТИ.
Автомобилистов призвали обращать внимание на информационные щиты, установленные на магистралях. Как правило, они содержат альтернативные схемы объезда.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что с 19 сентября изменят график движения пригородных электричек из Петербурга. Решение приняли из-за сезонного снижения пассажиропотока.