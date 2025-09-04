«Ответственность должна быть обоюдной»: в Омске владельцев кафе в центре накажут за стихийные свалки

В Омске ужесточают борьбу со стихийными свалками в центральной части города. На днях межведомственная группа, в состав которой вошли представители регионального оператора «Магнит», администрации Центрального округа, департамента контроля и активистов Народного фронта, провела рейд по самым проблемным участкам в центре Омска. Особое внимание было уделено проулку на улице Партизанской, где уже длительное время наблюдается рост стихийной свалки. Вокруг находятся заведения общепита, а имеющаяся здесь контейнерная площадка Омского государственного педагогического университета с потоком мусора не справлялась.
«Здесь, в центре города, люди стараются поддерживать порядок, а кто-то все портит», — подчеркнул член регионального штаба Народного фронта Андрей Никитин. — «К нам, в Народный фронт, жалобы поступают не только от добросовестных предпринимателей, но и от обычных горожан».
Фото: Владимир Казионов.
Рядом с местом образования свалки расположены кафе и магазины. В начале 2024 года местные предприниматели совместно оборудовали контейнерную площадку закрытого типа и заключили договоры с регоператором на вывоз мусора. Однако это не решило проблему. Лишь около 60% юридических лиц в регионе имеют договоры с региональным оператором. Остальные либо пользуются услугами нелегальных перевозчиков, либо просто выбрасывают мусор в неположенных местах.
«Держатель контейнерной площадки здесь один. И в реестре компаний площадок он тоже числится как один. Но мы знаем, что ее построили совместными усилиями. Это не запрещается. На контейнерной площадке располагаются баки нескольких юридических лиц. Называется совместное использование. Каждый из этих баков подписан, у каждого свой индивидуальный график вывоза, и мы можем сказать, что объем образования мусора у этих юрлиц соответствует средним нормативным показаниям. То есть предполагаем, что мусор сюда к площадке подкидывают те юрлица, у которых нет договоров на вывоз мусора», — рассказал о ситуации гендиректор компании «Магнит» Карен Егоян.
Фото: Владимир Казионов.
Проверка территории показала, что ряд предприятий, расположенных неподалеку, не заключили договоры на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Среди них оказались такие заведения, как бар «the Дым», магазин «Продукты» и несколько торговых точек, включая «Step Fashion», «New Balance», «Bootwood» и другие. Эти организации зачастую оставляют мусорные пакеты возле контейнерной площадки, создавая хаотичную свалку. Ловить тех, кто мусорит, приходится буквально «за руку». И зачастую, это приходится делать собственнику торговых точек.
«Согласно правилам благоустройства, ответственность за содержание прилегающей территории, включая контейнерную площадку, лежит на ее владельце. В рамках своих полномочий примем меры административного воздействия на собственника данной контейнерной площадки. В соответствии с правилами благоустройства будем выдавать предписание», — сообщил директор департамента контроля мэрии Омска Марк Рогозин.
Фото: Владимир Казионов.
В ходе проверки представители регоператора проверили ИНН организаций и выявили ряд юридических лиц без договоров. Список тех, кто не имеет договор на обращение с ТКО, направлен в надзорные органы. По итогам проверки будут направлены запросы в Министерство природных ресурсов и экологии, Роспотребнадзор и другие ведомства для дальнейших действий. Информация о компаниях, игнорирующих правила обращения с отходами, регулярно обновляется и публикуется на сайте «Магнита».