«Ответственность должна быть обоюдной»: в Омске владельцев кафе в центре накажут за стихийные свалки

«Держатель контейнерной площадки здесь один. И в реестре компаний площадок он тоже числится как один. Но мы знаем, что ее построили совместными усилиями. Это не запрещается. На контейнерной площадке располагаются баки нескольких юридических лиц. Называется совместное использование. Каждый из этих баков подписан, у каждого свой индивидуальный график вывоза, и мы можем сказать, что объем образования мусора у этих юрлиц соответствует средним нормативным показаниям. То есть предполагаем, что мусор сюда к площадке подкидывают те юрлица, у которых нет договоров на вывоз мусора», — рассказал о ситуации гендиректор компании «Магнит» Карен Егоян.