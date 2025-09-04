С 13 сентября в Татарстане возобновят работу сельскохозяйственные ярмарки

В Набережных Челнах площадки будут расположены на набережной Габдуллы Тукая, 16 и на проспекте Чулман на территории ипподрома. В Зеленодольском районе купить фермерские товары можно будет в поселке Осиново по Садовой улице, 9 и в технополисе «Новая Тура». Нижнекамск предоставит две площадки: по улице Бызова, 2а и по проспекту строителей, 2б, а в Камских Полянах ярмарка разместится на парковке ледового дворца «Олимпия».