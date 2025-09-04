Ричмонд
С 13 сентября в Татарстане возобновят работу сельскохозяйственные ярмарки

С 13 сентября в Татарстане возобновят работу сельскохозяйственные ярмарки. Как сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ, в Казани будет организовано 14 торговых точек, по две в Набережных Челнах, Зеленодольске и Нижнекамске, а также одна в поселке Камские Поляны Нижнекамского района.

Цель ярмарок — поддержка местных фермеров в реализации их продукции напрямую потребителям. Это позволит производителям избежать посредников и в полной мере обеспечить население высококачественными продуктами, что соответствует задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В Казани продажа сельхозпродукцией будет осуществляться на Аграрной улице, 2; Липатова, 7; Ямашева, 71а; Ленинградской, 27; Батыршина, 20; Краснококшайской, 150/2; проспекте Победы, 46в; Фучика, 64; Лаврентьева, 10; Дементьева, 7; Революционной, 12; пересечении улиц Карима Тинчурина и Татарстан; пересечении улиц Беломорская и Гудованцева. Впервые ярмарочная торговля развернется и в ЖК «Салават Купере — 2» по Авзаловой, 15.

В Набережных Челнах площадки будут расположены на набережной Габдуллы Тукая, 16 и на проспекте Чулман на территории ипподрома. В Зеленодольском районе купить фермерские товары можно будет в поселке Осиново по Садовой улице, 9 и в технополисе «Новая Тура». Нижнекамск предоставит две площадки: по улице Бызова, 2а и по проспекту строителей, 2б, а в Камских Полянах ярмарка разместится на парковке ледового дворца «Олимпия».

Работа осенних ярмарок продлится до 28 декабря.