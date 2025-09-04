Ричмонд
В школах Пермского края стартовали необычные уроки о выборах

Такие занятия проходят с начала сентября и продлятся до 10 числа.

Источник: пресс-служба краевого Избиркома

В Пермском крае запустили новый образовательный проект «Я выбираю Пермский край». Его инициировали краевое Министерство образования и науки совместно с избирательными комиссиями региона.

В рамках проекта школьникам рассказывают о сути выборов, их значении и том, как проходит голосование. Помогают в этом учителям члены молодежных избирательных комиссий. Вместе они объясняют ребятам основы избирательного права, используя игровые методы.

Одним из главных элементов проекта стала интерактивная игра «Выборы на Лесной опушке». В ней дети становятся участниками вымышленного голосования: они получают бюллетени с изображениями сказочных персонажей, делают выбор, опускают бюллетени в урну и наблюдают за подсчетом голосов. Так ребята на практике знакомятся с ключевыми этапами избирательного процесса.

Такие занятия проходят с начала сентября и продлятся до 10 числа. Уроки проводят для младших школьников и подготовительных групп детских садов по всему региону.