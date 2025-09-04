В школах Пермского края стартовали необычные уроки о выборах

Одним из главных элементов проекта стала интерактивная игра «Выборы на Лесной опушке». В ней дети становятся участниками вымышленного голосования: они получают бюллетени с изображениями сказочных персонажей, делают выбор, опускают бюллетени в урну и наблюдают за подсчетом голосов. Так ребята на практике знакомятся с ключевыми этапами избирательного процесса.