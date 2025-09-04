В Новосибирской области за полгода выявили 57 нелегальных свалок

Ведомство отметило, что оказывает помощь муниципалитетам в ликвидации свалок, образовавшихся до 1 января 2019 года, в рамках программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления». За первое полугодие 2025-го удалось убрать три свалки на сумму 3,9 млн рублей, тогда как годом ранее ликвидировали восемь — затраты составили 25,7 млн рублей.