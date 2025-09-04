В Новосибирской области за полгода выявили 57 нелегальных свалок

За первые шесть месяцев 2025 года в регионе обнаружили 57 несанкционированных свалок — немного меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Минприроды Новосибирской области сообщило, что с января по июнь 2025 года в регионе выявлено 57 мест незаконного складирования мусора. Для сравнения, за тот же период 2024 года зафиксировали 62 подобных свалки, сообщает ЧС-Инфо.
Лидером по числу нарушений стал Новосибирск — здесь нашли 30 свалок. В Новосибирском районе зарегистрировано 13, в Мошковском — 4, в Коченевском — 3, а по два случая выявили в Бердске и Искитимском районе.
Ведомство отметило, что оказывает помощь муниципалитетам в ликвидации свалок, образовавшихся до 1 января 2019 года, в рамках программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления». За первое полугодие 2025-го удалось убрать три свалки на сумму 3,9 млн рублей, тогда как годом ранее ликвидировали восемь — затраты составили 25,7 млн рублей.
По словам специалистов, главные причины появления несанкционированных свалок связаны с нехваткой инфраструктуры для переработки отходов, удалённостью официальных полигонов и нежеланием части предприятий и жителей избавляться от мусора законным способом.