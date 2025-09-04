Ричмонд
На пяти напряженных перекрестках Челябинска 5 сентября отключат светофоры

На пяти напряженных перекрестках Челябинска 5 сентября отключат светофоры, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Об этом предупреждает городской Комитет дорожного хозяйства.

В пятницу с 8:00 до 10:00 и с 16:00 до 18:00 не будут работать автоматические регулировщики движения на пересечении проспекта Победы с улицами Чайковского, Косарева и Тепличная.

С 9:00 до окончания работ светофоры выключат на пересечении Копейского шоссе и улицы Енисейская; с 11:00 до окончания работ — Копейского шоссе и улицы Гагарина (выезд из Ленинского района).

Водителям следует быть особенно и внимательными, ориентироваться на сигналы инспектора ДПС.