Пригородный железнодорожный вокзал оцеплен в Ростове, людей эвакуировали

Пригородный железнодорожный вокзал в Ростове-на-Дону оцепили, людей эвакуировали из здания. Об этом 4 сентября в соцсетях сообщили очевидцы.
По словам ростовчан, на место прибыли экстренные службы. В частности, около вокзала видели машину кинологической службы. Причины произошедшего неизвестны. Официально ситуацию пока не комментировали.
Добавим, также сегодня днем на станции в Ростове «по техническим причинам» задержались поезда № 6174 Ростов — Орловка-Кубанская, № 6169 Ростов — Усть-Донецкая и № 6088 Ростов — Таганрог. Об этом проинформировали в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании (СКППК). Связано ли изменение в графике следования составов с оцеплением на вокзале, неизвестно.
Подпишись на нас в Telegram.