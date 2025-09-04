Курсант Военной академии Беларуси погиб при десантировании с самолета

Министерство обороны Беларуси сообщило о начатой проверке по факту гибели третьекурсника Военной академии. Как сообщается, по предварительной информации, в воздухе произошла нештатная ситуация.
— В ходе десантирования из самолета Ан-2 на одном из полигонов военнослужащий получил травму, несовместимую с жизнью, — сообщили в пресс-службе Минобороны Беларуси.
Погибший был третьекурсником Военной академии, имел неоднократный опыт десантирования.
На место ЧП выехал лично замминистра обороны Беларусь. Проведение проверки находится на личном контроле министра обороны.
Семье погибшего будет оказана всесторонняя помощь.
