Ги Буше: «Потуральски в “Авангарде” в сезоне еще много раз вас порадует»

«Прежде всего, сама такая игра на уровне КХЛ была очень полезна, нужна. Потому что такое невозможно воспроизвести на тренировках. Да, ты можешь отрабатывать, тренируясь, разные аспекты и нюансы, но именно такая репетиция нам была нужна — хорошего выездного матча. Он помог нашим новичкам еще больше влиться в сочетания к прежним игрокам. Плюс нам нужно все время прогрессировать и что-то улучшать. Видно было, что даже по сравнению с предыдущими матчами сыграли мы лучше. Если до этого мы где-то теряли шайбу, а нашего третьего игрока перехватывали, от нас уходили в контратаку, то в питерском матче мы действовали увереннее, лучше переходили из обороны в атаку и наоборот», — высказался он.