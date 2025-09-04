Ги Буше: «Потуральски в “Авангарде” в сезоне еще много раз вас порадует»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше сегодня, 4 сентября, на пресс-конференции руководства клуба ответил на вопрос о новом форварде команды Эндрю Потуральски. В частности — о его игре в товарищеском матче со СКА, прошедшем накануне, 3 сентября, в Санкт-Петербурге.
«Могу обещать одно, в новом сезоне он еще много раз всех порадует. И вы и не такое еще увидите в его исполнении. То, что он продемонстрировал в Петербурге, еще цветочки. Учитывая, как он выступал в АХЛ. Есть пример Ливо, который приехал в КХЛ и стал лучшим бомбардиром сезона, а когда они оба играли в АХЛ, у Потуральски статистика была в два раза лучше. Это можно считать показателем его очень высокого потенциала», — пояснил Буше.
Тренер уточнил: понятно, что Потуральски новичок в этой лиге, ему требуется время на адаптацию, так что сейчас все видят пока только проблески той его игры, когда хоккеист уже в наилучших кондициях. Оценил наставник и саму игру омичей со СКА в целом.
«Прежде всего, сама такая игра на уровне КХЛ была очень полезна, нужна. Потому что такое невозможно воспроизвести на тренировках. Да, ты можешь отрабатывать, тренируясь, разные аспекты и нюансы, но именно такая репетиция нам была нужна — хорошего выездного матча. Он помог нашим новичкам еще больше влиться в сочетания к прежним игрокам. Плюс нам нужно все время прогрессировать и что-то улучшать. Видно было, что даже по сравнению с предыдущими матчами сыграли мы лучше. Если до этого мы где-то теряли шайбу, а нашего третьего игрока перехватывали, от нас уходили в контратаку, то в питерском матче мы действовали увереннее, лучше переходили из обороны в атаку и наоборот», — высказался он.
Что еще понравилось в этой игре тренеру, это действия на площадке размером в поле в НХЛ. Тем самым там не было свободного места, пространства и времени с шайбой.
«И если в первые 10 минут у хоккеистов чувствовалась некоторая скованность, то затем все вошли в колею и уже только улучшали свою игру. Плюс статус выездной игры дал нам отрепетировать что-то в плане адаптации при переезде», — добавил наставник.
Коротко об этом же матче, а заодно и о готовности команды к сезону вообще мы попросили высказаться и капитана «ястребов» Дамира Шарипзянова.
«Ги нас предупредил ещё в прошлом сезоне, что в межсезонье подготовка будет тяжёлой, мы были к этому готовы. Тем не менее, все равно уже на самих сборах нагрузка оказалась еще тяжелее. В контрольной игре со СКА у нас была уже быстрота в движении, что-то близкое к ощущениям в ногах в самом официальном сезоне. А к 8 сентября будем тем более готовы уже на 100%.»Физику«на весь сезон мы заложили сейчас очень хорошо», — считает Дамир.
Ранее «КП Омск» писала, как наша команда завершила домашний турнир памяти Виктор Блинова.