Бастрыкин поручил возбудить дело в Новосибирске из-за нарушений прав жителей Академгородка

Жительница города обратилась в аккаунт Информационного центра СК РФ «ВКонтакте» с жалобой: после пожара в центральной клинической больнице здания оказались повреждены несущие конструкции, и оно стало непригодным для пребывания пациентов. Ремонт до сих пор не проведён, поэтому жители вынуждены обращаться в медицинские учреждения, находящиеся далеко от дома. Предыдущие обращения в инстанции результатов не дали.