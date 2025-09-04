Бастрыкин поручил возбудить дело в Новосибирске из-за нарушений прав жителей Академгородка

Жители Академгородка остаются без полноценного доступа к медицинской помощи после пожара в центральной клинической больнице.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жителей микрорайона Академгородок в Новосибирске, сообщает телеграм-канал ведомства.
Жительница города обратилась в аккаунт Информационного центра СК РФ «ВКонтакте» с жалобой: после пожара в центральной клинической больнице здания оказались повреждены несущие конструкции, и оно стало непригодным для пребывания пациентов. Ремонт до сих пор не проведён, поэтому жители вынуждены обращаться в медицинские учреждения, находящиеся далеко от дома. Предыдущие обращения в инстанции результатов не дали.
Руководитель Следственного управления СК России по Новосибирской области Евгений Долгалев организует возбуждение уголовного дела и будет докладывать о ходе расследования. Исполнение поручения находится под контролем центрального аппарата СК.