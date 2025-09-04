В 10 школах Курской области оборудовали агротехнологические классы

Профильные агротехнические классы открылись на базе 10 школ Курской области по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». На уроках школьники смогут углубленно изучать биологию, химию, физику, информатику, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Курской области.
Крупные аграрии региона активно поддерживают данную инициативу. Например, курским подразделением крупнейшего молочного холдинга России ГК «ЭкоНива» подписаны соглашения о создании трех агроклассов с тремя школами Щигровского района. К проекту присоединились еще несколько образовательных учреждений Золотухинского, Советского и Дмитриевского районов. Кроме того, продолжат работу агротехклассы, созданные в 2024 году в Рыльском и Хомутовском районах.
«Прекрасно, что крупные предприятия не остаются в стороне и активно участвуют в образовательном процессе: проводят экскурсии, практику и обучающие семинары. Это дает ребятам реальное представление о современных технологиях в сельском хозяйстве и перспективах развития отрасли», — отметила начальник отдела кадрового обеспечения предприятий АПК Министерства сельского хозяйства Курской области Мария Наумова.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.