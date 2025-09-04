В Уметском округе Тамбовской области построили фельдшерско-акушерский пункт

Модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) возвели в селе Скачиха Уметского муниципального округа Тамбовской области. Строительство объекта велось по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации округа.
Получать медицинскую помощь, проходить диспансеризацию и вакцинацию в новом учреждении смогут более 300 жителей села. ФАП оборудован всеми необходимыми помещениями: в здании имеются процедурный кабинет, прививочная комната и приемный зал. На строительство объекта было выделено более 11 миллионов рублей.
Глава муниципального округа Юрий Ефремов подчеркнул, что, несмотря на небольшую площадь здания, пространство обустроено удобно и комфортно как для пациентов, так и для персонала.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.