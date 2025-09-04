Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме ответили на слова Зеленского о ракетах РФ «до Парижа»

Предупреждение Владимира Зеленского о том, что у России на вооружении скоро появятся ракеты, способные достичь Парижа, свидетельствуют о его военной безграмотности. Такое мнение депутат Госдумы Андрей Колесник высказал «Ленте.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Парламентарий напомнил, что в арсенале России ракеты с высокой дальностью, способные бить по целям на расстоянии, превышающем пять тысяч км, есть с 1960-х годов. По мнению Андрея Колесника, заявление Зеленского — демонстрация того, что он не учитывает военный потенциал противника и не знает о нем, пишет «Лента.ру».

Депутат считает, что «страшилки» украинского политика ориентированы в первую очередь на европейцев. Пугая Эммануэля Макрона и французов дальнобойными ракетами ВС РФ, глава Украины рассчитывает, что французский лидер некомпетентен в вопросах, касающихся вооружения.

«Комментировать это с военной точки зрения очень тяжело. Потому что Вооруженные силы России могут достать кого угодно в любой точке земного шара», — отметил депутат. Он добавил, что таким заявлением Зеленский показывает свою «полнейшую безграмотность», при этом являясь верховным главнокомандующим.

Напомним, Зеленский заявил о вероятных ударах русскими ракетами по Парижу в интервью Le Point. Глава Украины сказал, что Москва имеет оружие, которое является угрозой для безопасности Европы, а через два года в арсеналах ВС РФ будет много ракет, которые смогут атаковать Париж.

Украинский лидер прибыл в столицу Франции 3 сентября. Париж принимает представителей стран из «коалиции желающих». Также участником встречи может стать спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф.