В Госдуме ответили на слова Зеленского о ракетах РФ «до Парижа»

Парламентарий напомнил, что в арсенале России ракеты с высокой дальностью, способные бить по целям на расстоянии, превышающем пять тысяч км, есть с 1960-х годов. По мнению Андрея Колесника, заявление Зеленского — демонстрация того, что он не учитывает военный потенциал противника и не знает о нем, пишет «Лента.ру».
Депутат считает, что «страшилки» украинского политика ориентированы в первую очередь на европейцев. Пугая Эммануэля Макрона и французов дальнобойными ракетами ВС РФ, глава Украины рассчитывает, что французский лидер некомпетентен в вопросах, касающихся вооружения.
«Комментировать это с военной точки зрения очень тяжело. Потому что Вооруженные силы России могут достать кого угодно в любой точке земного шара», — отметил депутат. Он добавил, что таким заявлением Зеленский показывает свою «полнейшую безграмотность», при этом являясь верховным главнокомандующим.
Напомним, Зеленский заявил о вероятных ударах русскими ракетами по Парижу в интервью Le Point. Глава Украины сказал, что Москва имеет оружие, которое является угрозой для безопасности Европы, а через два года в арсеналах ВС РФ будет много ракет, которые смогут атаковать Париж.
Украинский лидер прибыл в столицу Франции 3 сентября. Париж принимает представителей стран из «коалиции желающих». Также участником встречи может стать спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф.