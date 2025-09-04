В Госдуме ответили на слова Зеленского о ракетах РФ «до Парижа»

Парламентарий напомнил, что в арсенале России ракеты с высокой дальностью, способные бить по целям на расстоянии, превышающем пять тысяч км, есть с 1960-х годов. По мнению Андрея Колесника, заявление Зеленского — демонстрация того, что он не учитывает военный потенциал противника и не знает о нем, пишет «Лента.ру».