По данным испанского издания El Confidential, самолет Санчеса Falcon вылетел с авиабазы Торрехон-де-Ардос недалеко от Мадрида в Париж, но в течение 40 минут был вынужден вернуться домой из-за технической неисправности. Как поясняет испанская газета El País, государственные самолеты Испании «очень старые» и печально известны «историей поломок», но политического консенсуса по поводу покупки новых бортов нет из-за их высокой стоимости.
Так называемая «коалиция желающих» сегодня проводит встречу в Елисейском дворце под председательством президента Франции Эммануэля Макрона, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины в случае заключения мирного соглашения с Россией. Сопредседатель «коалиции желающих» Кир Стармер тоже физически отсутствует в Париже, поскольку сейчас он «занят внутренней повесткой дня», отмечает El Confidential.
Согласно европейскому порталу Euronews*, министр обороны Испании Маргарита Роблес в среду участвовала в подготовительном совещании, где подтвердила, что поддержка Испанией Украины «неоспорима». Роблес также подчеркнула необходимость достижения прекращения огня как важного шага на пути к справедливому и прочному миру. Euronews обращает внимание, что эта позиция полностью совпадает с линией, последовательно отстаиваемой Санчесом: «Мир на Украине не может быть решен без Украины».
* Роскомнадзор ограничил доступ к телеканалам и сайтам Euronews на территории РФ.