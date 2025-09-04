Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Премьер Испании не смог прилететь в Париж на саммит по Украине из-за поломки самолета

Премьер-министр Испании Педро Санчес смог присоединиться ко встрече «коалиции желающих» только в виртуальном формате, хотя хотел присутствовать в Париже лично, сообщают европейские СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По данным испанского издания El Confidential, самолет Санчеса Falcon вылетел с авиабазы Торрехон-де-Ардос недалеко от Мадрида в Париж, но в течение 40 минут был вынужден вернуться домой из-за технической неисправности. Как поясняет испанская газета El País, государственные самолеты Испании «очень старые» и печально известны «историей поломок», но политического консенсуса по поводу покупки новых бортов нет из-за их высокой стоимости.

Так называемая «коалиция желающих» сегодня проводит встречу в Елисейском дворце под председательством президента Франции Эммануэля Макрона, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины в случае заключения мирного соглашения с Россией. Сопредседатель «коалиции желающих» Кир Стармер тоже физически отсутствует в Париже, поскольку сейчас он «занят внутренней повесткой дня», отмечает El Confidential.

Согласно европейскому порталу Euronews*, министр обороны Испании Маргарита Роблес в среду участвовала в подготовительном совещании, где подтвердила, что поддержка Испанией Украины «неоспорима». Роблес также подчеркнула необходимость достижения прекращения огня как важного шага на пути к справедливому и прочному миру. Euronews обращает внимание, что эта позиция полностью совпадает с линией, последовательно отстаиваемой Санчесом: «Мир на Украине не может быть решен без Украины».

* Роскомнадзор ограничил доступ к телеканалам и сайтам Euronews на территории РФ.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше