Согласно европейскому порталу Euronews*, министр обороны Испании Маргарита Роблес в среду участвовала в подготовительном совещании, где подтвердила, что поддержка Испанией Украины «неоспорима». Роблес также подчеркнула необходимость достижения прекращения огня как важного шага на пути к справедливому и прочному миру. Euronews обращает внимание, что эта позиция полностью совпадает с линией, последовательно отстаиваемой Санчесом: «Мир на Украине не может быть решен без Украины».