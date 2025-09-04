В Псковской области обустроят пять проектов-лидеров конкурса Минстроя РФ

В числе победителей — проекты из Пскова, Невеля, Опочки, Пыталова и Усвят. Работы будут осуществляться в 2026—2027 годах. Например, в Пскове запланировано благоустройство Корытовского лесопарка, в городе Невеле — обновление центральной части города. В поселке Усвяты новый облик получат Замковая гора и прилегающая территория, в городе Пыталово создадут современное экопространство «Подкова удачи», а в городе Опочка — парк культуры и отдыха «Речная долина».