В Псковской области обустроят пять проектов-лидеров конкурса Минстроя РФ

Пять проектов Псковской области стали победителями X Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, организованного по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Итоги были объявлены на пленарном заседании Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений», сообщили в управлении информационной политики правительства региона.
В числе победителей — проекты из Пскова, Невеля, Опочки, Пыталова и Усвят. Работы будут осуществляться в 2026—2027 годах. Например, в Пскове запланировано благоустройство Корытовского лесопарка, в городе Невеле — обновление центральной части города. В поселке Усвяты новый облик получат Замковая гора и прилегающая территория, в городе Пыталово создадут современное экопространство «Подкова удачи», а в городе Опочка — парк культуры и отдыха «Речная долина».
Глава региона Михаил Ведерников поздравил муниципалитеты с заслуженной победой и выразил уверенность в успешной реализации проектов. Он подчеркнул, что эти преобразования значительно улучшат качество городской среды и создадут новые точки притяжения для жителей и гостей региона.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.