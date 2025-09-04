В Севастополе появилась еще одна детская модельная библиотека

Библиотека-филиал № 10 «Книга и театр» в городе Инкермане Балаклавского района стала четвертым модульным учреждением в Севастополе. Новую жизнь библиотека получила по нацпроекту «Семья», сообщили в городском департаменте культуры.
Учреждение работает с 1951 года и является информационным, культурным и досуговым центром для детей Инкермана. Приоритетным направлением в работе библиотеки является эстетическое и духовно-нравственное воспитание. Там действуют творческие объединения: театр книги «Колокольчик», кружок «Волшебная мастерская», литературная студия «Лучик».
В ходе модернизации библиотека превратилась в современное пространство для детей и родителей. В фонде числится почти 25 тысяч книг, в том числе более 7 тысяч новых поступлений. Залы оснащены современным мультимедийным оборудованием, созданы яркие зоны для чтения и игр.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.