В Севастополе появилась еще одна детская модельная библиотека

В ходе модернизации библиотека превратилась в современное пространство для детей и родителей. В фонде числится почти 25 тысяч книг, в том числе более 7 тысяч новых поступлений. Залы оснащены современным мультимедийным оборудованием, созданы яркие зоны для чтения и игр.