Погибшего в США омича отправят на родину на деньги сердобольных американцев

Семья Вадима Круглова, умершего при странных обстоятельствах на фестивале в США, собирает деньги на отправку тела с помощью американской площадки донатов.

Источник: Комсомольская правда

Умершего на американском фестивале Burning Man Вадима Круглова, близкие решили похоронить в Омске. О сборе денег для транспортировки тела на родину, рассказал портал RT.

Бывший омич, 37-летний Вадим Круглов, был найден мертвым в США, на фестивале Burning Man, который проходит в пустыне Black Roc. Родные Вадима приняли решение похоронить его тело на родине, в городе Омске. Выяснилось, что транспортировка тела стоит приличных денег — 15 тысяч долларов, что в переводе на национальную валюту составит 1,2 миллиона рублей. Как сообщили журналисты издания RT, родственники покойного организовали сбор средств на транспортировку тела в Америке — на одной из донатных площадок. На 4 сентября уже собрано 12 из необходимых 15 тысяч долларов.

Ранее «КП в Омске» сообщала подробности о странной смерти омича в США.