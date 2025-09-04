Погибшего в США омича отправят на родину на деньги сердобольных американцев

Бывший омич, 37-летний Вадим Круглов, был найден мертвым в США, на фестивале Burning Man, который проходит в пустыне Black Roc. Родные Вадима приняли решение похоронить его тело на родине, в городе Омске. Выяснилось, что транспортировка тела стоит приличных денег — 15 тысяч долларов, что в переводе на национальную валюту составит 1,2 миллиона рублей. Как сообщили журналисты издания RT, родственники покойного организовали сбор средств на транспортировку тела в Америке — на одной из донатных площадок. На 4 сентября уже собрано 12 из необходимых 15 тысяч долларов.