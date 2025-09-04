Бастрыкин взял на контроль вопрос больницы в Академгородке Новосибирска

В аккаунте Информационного центра СК России в социальной сети «ВКонтакте» было опубликовано обращение жительницы Новосибирска, касающееся систематического нарушения прав граждан, проживающих в Академгородке. После пожара, случившегося в центральной клинической больнице в 2023 году, несущие конструкции здания были повреждены, что сделало его непригодным для использования. В связи с отсутствием восстановительных работ, жители вынуждены обращаться за медицинской помощью в учреждения, находящиеся далеко от их домов. Неоднократные обращения в различные органы не принесли желаемого результата.