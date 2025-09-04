Бастрыкин взял на контроль вопрос больницы в Академгородке Новосибирска

В связи с жалобой о притеснении прав новосибирцев, проживающих в микрорайоне Академгородок, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание о возбуждении уголовного дела.
В аккаунте Информационного центра СК России в социальной сети «ВКонтакте» было опубликовано обращение жительницы Новосибирска, касающееся систематического нарушения прав граждан, проживающих в Академгородке. После пожара, случившегося в центральной клинической больнице в 2023 году, несущие конструкции здания были повреждены, что сделало его непригодным для использования. В связи с отсутствием восстановительных работ, жители вынуждены обращаться за медицинской помощью в учреждения, находящиеся далеко от их домов. Неоднократные обращения в различные органы не принесли желаемого результата.
Данная ситуация уже получала освещение в средствах массовой информации. А. И. Бастрыкин ранее взял её под личный контроль в центральном аппарате ведомства.
В настоящее время Следственным управлением СК России по Новосибирской области проводится проверка по данному факту.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил Евгению Долгалеву, возглавляющему СУ СК России по Новосибирской области, инициировать уголовное дело, а также предоставить отчет о ходе и результатах следствия.
Контроль за исполнением данного поручения возложен на центральный аппарат ведомства.