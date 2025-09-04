Новый мурал появился на улице Почаинской в Нижнем Новгороде

Несколько новых муралов украсили Нижний Новгород — они созданы в рамках проекта «Воздух» Биеннале экологического искусства. Об этом сообщает telegram-канал «Нижний 800».
На улице Почаинской, 17 художник Максим Има создал мурал (0+) с лестницей и зелёным оврагом, под которым в коллекторе протекает река. Лестница намекает на городскую легенду, согласно которой из башен Кремля к реке Почайне вёл тайный подземный переход.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде появился мурал, посвященный вкладу горьковчан в Победу в Великой Отечественной войне.
Справка.
Мурал — это вид монументальной живописи, представляющий собой огромное художественное изображение на стене здания или любой другой поверхности.