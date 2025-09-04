Новый мурал появился на улице Почаинской в Нижнем Новгороде

На улице Почаинской, 17 художник Максим Има создал мурал (0+) с лестницей и зелёным оврагом, под которым в коллекторе протекает река. Лестница намекает на городскую легенду, согласно которой из башен Кремля к реке Почайне вёл тайный подземный переход.