В Кировской области разработан туристический маршрут по Нолинску

Маршрут «Нолинск — город вкусных впечатлений», который представляет собой прогулку по историческому центру города, презентовали в Кировской области. Разработка новых турмаршрутов по России — одна из целей национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.
Путь начинается у краеведческого музея, расположенного недалеко от Нолинской кондитерской фабрики. Ключевая идея проекта строится на гастрономическом и историко-культурном потенциале. Концепция «город вкусных впечатлений» объединяет два главных бренда территории — нолинский пряник и нолинский лимонад. В процессе прогулки туристы познакомятся с основными достопримечательностями: старинными купеческими усадьбами, колоритными храмами и соборами, а также погрузятся в историю и жизнь города.
На всем пути следования в ближайшее время будут установлены навигационные стелы с кратким описанием достопримечательностей и QR-кодами для прослушивания аудиогидов. Познакомиться с маршрутом и спланировать путешествие можно уже сейчас на сайте туркиров.рф. Прогулка займет около часа.
«Туристический маршрут “Ворота Русского Севера” предполагает посещение нескольких городов Кировской области, в которых в свою очередь будут предлагаться такие ознакомительные прогулки. Туристическая навигация уже работает в г. Вятские Поляны. В ближайшее время, кроме Нолинска, начнут работать маршруты еще в нескольких городах области», — отметил директор Центра развития туризма Кировской области и Дирекции по организации мероприятий Алексей Чепцов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.