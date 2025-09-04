В Кировской области разработан туристический маршрут по Нолинску

«Туристический маршрут “Ворота Русского Севера” предполагает посещение нескольких городов Кировской области, в которых в свою очередь будут предлагаться такие ознакомительные прогулки. Туристическая навигация уже работает в г. Вятские Поляны. В ближайшее время, кроме Нолинска, начнут работать маршруты еще в нескольких городах области», — отметил директор Центра развития туризма Кировской области и Дирекции по организации мероприятий Алексей Чепцов.