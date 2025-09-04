В Волгограде в дни проведения феста #ТриЧетыре ограничат продажу алкоголя

Ограничения на продажу алкоголя распространяются и на период проведения различных массовых мероприятий. К ним относятся культурно-массовые, зрелищно-развлекательные, спортивные, физкультурно-оздоровительные и другие подобные события. Информация о них должна быть размещена на официальном сайте муниципального образования в интернете или опубликована в СМИ не позднее чем за три дня до их начала.