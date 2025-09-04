В Волгограде в дни проведения феста #ТриЧетыре ограничат продажу алкоголя

В Волгограде во время проведения молодежного фестиваля #ТриЧетыре вводится ограничение на продажу алкогольной продукции. Напомним, что запрет на розничную торговлю спиртным регулируется региональным законодательством, при этом ограничение не распространяется на предприятия общественного питания.
Так, временные ограничения на продажу алкоголя вводятся в последнюю субботу июня (празднование Дня молодежи), 1 сентября (День знаний), 25 января (День студента) и День последнего звонка.
Ограничения на продажу алкоголя распространяются и на период проведения различных массовых мероприятий. К ним относятся культурно-массовые, зрелищно-развлекательные, спортивные, физкультурно-оздоровительные и другие подобные события. Информация о них должна быть размещена на официальном сайте муниципального образования в интернете или опубликована в СМИ не позднее чем за три дня до их начала.
Основными локациями празднования станут верхняя и нижняя террасы Центральной набережной. Запланированные мероприятия также пройдут в парках, на стадионах, в библиотеках и других учреждениях культуры.